Comment gagner de l'argent pour les fans de jeux vidéo

De nombreux admirateurs ont réussi à transformer leur passion pour Grand Theft Auto, Pokémon et les jeux mobiles en un emploi à temps partiel ou même à temps plein, simplement en y jouant. Si vous êtes déjà un passionné de jeux vidéo, pourquoi ne pas passer au niveau supérieur en monétisant votre loisir et en remplissant votre compte en banque ? Voici 6 façons de gagner des revenus tout en jouant.

Toucher de l’argent réel directement pour jouer





La première et la plus simple des façons de générer des revenus en tant que joueur est sans aucun doute de jouer. En effet, il existe des plateformes comme Steam qui permettent à leurs membres d'être récompensés pour avoir joué à des jeux en ligne. Toutefois, il convient de noter que vous ne serez pas payé en espèces au départ, mais plutôt en monnaie fictive ou en jetons.

Si vous voulez obtenir des gains en monnaie réelle, choisissez de jouer sur un casino en argent réel pour les Canadiens par exemple afin de reverser votre argent sur votre compte bancaire. Tout d'abord, vous devrez vous inscrire sur le site web de votre choix et choisir un jeu en ligne auquel vous voulez jouer. Ensuite, après avoir atteint un certain objectif, vous gagnerez des récompenses ou des points, qui pourront être échangés contre de l'argent réel.

Tester les jeux vidéo





Si vous ne souhaitez pas jouer sur le meilleur des casinos en ligne en argent réel, sachez que le métier de testeur est une excellente idée. Avant qu'un jeu vidéo ou un logiciel ne soit publié sur PlayStation, Nintendo, Xbox ou autre, il doit être correctement testé pour détecter les bugs et les diverses erreurs. C'est un processus qui prend des milliers d'heures, mais les fabricants confient à des testeurs du monde entier le soin de trouver les principales failles.

C'est un métier convoité par les fans des jeux vidéo, qui permet de gagner jusqu'à 25 000 euros par an, voire 40 000 euros pour les plus expérimentés. Pour tester les différents domaines et fonctionnalités, le testeur doit non seulement avoir de bonnes compétences en matière de jeu, mais aussi un bon sens du détail. Il doit se mettre dans la peau du joueur averti qui achètera le jeu après sa sortie.

Participer aux tournois de jeux vidéo





Si vous avez des compétences en jeu ou un talent naturel et que vous voulez considérer les jeux vidéo comme des compétitions, vous pouvez participer à des tournois internationaux ou nationaux pour gagner de l'argent. Comme dans un vrai sport, l’e-sport demande un engagement fort, de la persévérance et de la détermination. C’est pourquoi beaucoup pensent qu’il s’agit de la méthode la plus difficile.

Les risques sont également financiers. Vous devez en effet acheter un ordinateur puissant et les périphériques associés, ainsi que couvrir les frais de déplacement, d'hébergement et d'inscription à l'évènement. Cependant, le retour sur investissement est considérable et est encore renforcé par d'éventuels parrainages. Si vous gagnez à un tournoi e-sport, en plus des prix, vous aurez également l'occasion de travailler avec les grandes marques du secteur.

Se diffuser sur Twitch et YouTube





Nous aurions dû le mentionner au début de l'article, car il s'agit probablement de l'un des moyens les plus efficaces de gagner des revenus en ligne si vous aimez jouer. Cependant, ce n'est pas à la portée de tous. Avec la technologie et l'essor des sites de streaming en direct comme Twitch et YouTube, les fans peuvent se diffuser au monde entier pendant qu'ils jouent.

En tant que streameur, vous pouvez diffuser des vidéos tous les jours et gagner beaucoup d'argent si vous avez un grand nombre de fans. Pour vous donner une idée, les meilleurs utilisateurs de Twitch gagnent des milliers d’euros par mois en faisant du streaming de jeux. Vous pouvez vous en convaincre en regardant en détail l'activité des meilleurs streameurs des jeux de casino en ligne comme Roshtein, DeuceAce, VonDice ou Teuf. Pour devenir streameur, choisissez l’un des meilleurs jeux vidéo et commencez à diffuser vos sessions. Sur YouTube, les revenus sont faibles au début, mais plus vous obtenez de followers, de vues et de likes, plus vous recevrez d'argent. En outre, à mesure que vous gagnez en notoriété et en influence auprès de votre public sur les réseaux sociaux, des sociétés de jeux vidéo et de technologies peuvent vous contacter pour un éventuel parrainage.

Rédiger des guides et tutoriels





Si vous êtes un joueur accompli et que vous savez comment gagner des revenus en jouant, vous pouvez partager votre expérience avec les autres en écrivant des blogs, en créant des livres électroniques, des guides de jeu, des didacticiels, etc. Vous pouvez également écrire des critiques sur vos jeux favoris et donner un avis honnête aux fans. Votre aide sera surtout utile pour les joueurs de casino novices qui veulent maîtriser la Roulette, le Poker, le Blackjack et d’autres jeux qui demandent de l'habileté.

Une fois que vous commencez à avoir une audience suffisante sur votre blog, vous pouvez le monétiser avec Google Adsense et générer des revenus grâce aux annonces. Plus tard, vous pourrez également vendre des e-books et des tutoriels à vos adeptes et gagner plus d'argent. Cependant, il est important de préciser que cette astuce n'est possible que lorsque vous avez acquis suffisamment d'expérience en matière de jeux au fil des ans. Par conséquent, elle convient aux joueurs professionnels.

Pratiquer le farming





Bien qu'il s'agisse d'une activité controversée, le farming reste lucratif. Il est possible de le faire de plusieurs façons : vous pouvez soit choisir un jeu, faire évoluer vos personnages et les revendre, soit collecter des objets ou des pièces de monnaie et les revendre. Ce qui rend difficile cette pratique, c'est qu'elle est chronophage. Il vous faut en fait beaucoup de temps et de connaissances afin d'être payé pour revendre des objets acquis dans le jeu.

Pour conclure





Voilà donc 6 façons de gagner de l'argent réel en jouant à des jeux. Les joueurs inexpérimentés peuvent commencer par la première option de cet article. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience, vous pouvez passer à d'autres idées étape par étape.