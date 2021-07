PlayStation Plus : un jeu offert en août 2021 confirmé lors du State of Play

Parmi les jeux indépendants présentés lors du State of Play de ce soir, il y avait Hunter's Arena: Legends, un jeu d'action multijoueur en Asie de l'Est loin d'être inconnu, car il est en Early Access sur PC depuis l'année dernière. Il vient d'être annoncé qu'il serait porté sur PS4 et PS5, et que sa date de sortie était calée au 3 août 2021 sur le PlayStation Store. Notez que la date concerne aussi le lancement de la version finale sur Steam.

Si vous n'êtes pas familiers avec son concept, le chef de projet de Mantisco Sanha Cho a évoqué ses modes et son gameplay sur le PlayStation Blog.

Salutations, chasseurs !

Je suis Sanha, chef de projet chez Mantisco. Notre équipe est ravie de vous présenter officiellement un nouvel extrait de Hunter’s Arena sur PS5 à l’occasion du State of Play d’aujourd’hui.

Hunter’s Arena vous transporte dans un monde magnifique qui tire son inspiration de l’Asie de l’Est antique. Vous y incarnez un chasseur qui doit non seulement affronter de redoutables démons, mais également survivre face aux autres chasseurs dans ce battle royale unique en son genre. Pendant votre périple, vous devrez perfectionner vos compétences à l’épée et en arts martiaux pour vaincre quiconque souhaiterait votre mort. Alors, dégainez votre épée et préparez-vous au pire. Nous allons nous intéresser de plus près aux menaces qui rôdent dans le monde hasardeux et mystique de Hunter’s Arena.

Dans Hunter’s Arena, votre but ultime est de vous mesurer aux 30 autres chasseurs et prouver que vous êtes le meilleur de tous. Pour cela, il est essentiel d’élaborer des tactiques, plutôt que de foncer tête baissée. Restez sur vos gardes, car vous pouvez vite devenir la proie dans ce monde impitoyable.

Comme vous avez pu le voir dans le State of Play, vous vous trouverez toujours au cœur de l’action. Plutôt que de vous lancer immédiatement dans des combats JcJ, il est judicieux de pourfendre d’abord les démons anciens pour obtenir du butin et gagner en puissance. Nous vous conseillons de prendre votre temps pour explorer la zone et affronter des démons, puisque chacun d’entre eux possède un style de combat qui lui est propre, ainsi que du butin rare unique.

À chaque fois que vous entrez dans l’arène, vous avez accès à 17 Chasseurs différents. Puisque certains se battent à distance et d’autres en combat rapproché, je vous conseille d’essayer tous les Chasseurs pour voir lequel vous convient le mieux. Les Chasseurs spécialisés dans le combat rapproché peuvent infliger de gros dégâts, si vous parvenez à vous rapprocher de votre cible. Certains d’entre eux peuvent même attirer les ennemis ou provoquer des secousses qui rassemblent les ennemis à un endroit. Les Chasseurs spécialisés dans le combat à distance peuvent attaquer les ennemis de loin. Leurs projectiles ont beau infliger de gros dégâts, il faut un minimum de maîtrise pour tirer dans le mille pendant les combats nerveux du jeu.

Il existe trois modes différents dans Hunter’s Arena : Solo, Trio et Combat en équipe.

Solo

Le mode Solo est une mêlée générale de 30 joueurs au cours de laquelle vos talents de chasseur sont mis à l’épreuve. Dans ce mode, vous profitez d’une grande liberté, puisque vous n’avez pas à affronter les autres chasseurs pour gagner. À la place, vous devez explorer des donjons et vaincre de puissants boss pour obtenir du butin et gagner en puissance. Ce qui est intéressant, c’est que vous avez tout à fait à la possibilité de vous associer avec d’autres joueurs pour abattre un puissant démon. Mais une fois le boss vaincu, c’est une tout autre histoire. L’alliance qui s’était formée peut vite se transformer en combat à mort pour mettre la main sur le précieux butin.

Trio

Le mode Trio vous permet de former des équipes de trois avec vos amis ou d’autres joueurs. Les combats sont plus délicats dans ce mode, puisque le travail en équipe a beaucoup d’importance. Communiquez avec vos coéquipiers avant le début du match afin d’inclure des Chasseurs qui bénéficient d’une bonne osmose au niveau de leurs compétences. Par exemple, Gyeonjo peut protéger ses alliés avec des boucliers et bloquer les projectiles ennemis. Jun, mon Chasseur préféré, peut attirer les ennemis de loin. C’est une capacité très utile pour briser la formation d’un autre trio.

Combat en équipe

Le mode Combat en équipe est un défi spécial dans lequel tout repose sur vos compétences à l’épée et en arts martiaux, tandis que vos capacités de survie passent au second plan. Vous entrez dans l’arène avec deux Chasseurs de votre choix pour affronter votre adversaire, jusqu’à ce que l’un d’entre vous ressorte vainqueur. Ce mode se rapproche des jeux de combat traditionnels. C’est l’occasion pour vous de montrer votre maîtrise des combos et des techniques de combat. Ce qui compte le plus dans le mode Combat en équipe, c’est de connaître précisément chaque capacité de vos Chasseurs pour enchaîner les combos et réagir rapidement face aux assauts ennemis. Si vous pensez avoir ce qu’il faut, rendez-vous dans l’arène du mode Combat en équipe pour grimper au sommet du classement.

Je voudrais également partager avec vous plusieurs stratégies de combat qui pourraient s’avérer utiles lors de vos parties.

Attaque plongeante

C’est une technique mortelle qui permet de frapper l’ennemi d’en haut. L’attaque plongeante vous permet de prendre l’ennemi par surprise et d’infliger des dégâts considérables. Repérez un ennemi en contrebas, attendez le bon moment, puis plongez sur l’ennemi pour prendre l’avantage.

Pas rapide

Le pas rapide est une technique qui permet de distinguer un chasseur débutant d’un chasseur expérimenté. Il s’agit d’un déplacement bref qui peut être utilisé autant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Si vous êtes trop loin de votre ennemi, utilisez le pas rapide pour vous rapprocher rapidement de lui. Vous pouvez également vous servir du pas rapide pour éviter les compétences ennemies, ou bien pour vous repositionner et ainsi prendre l’avantage.

Sillage

Le sillage est un petit courant aérien que les Chasseurs laissent derrière eux lorsqu’ils courent. Vous pouvez courir plus vite si vous avancez dans le sillage laissé par un autre joueur, ce qui peut se révéler pratique pour rattraper quelqu’un qui tente de fuir. De même, en suivant un sillage, vous pouvez vous laisser guider jusqu’à un ennemi qui ne se doute de rien.