Final Fantasy VII: Advent Children de retour au cinéma, foncez réserver vos billets !

Final Fantasy VII Rebirth est au cœur des conversations de tous les amateurs de jeux de rôle, Square Enix profite évidemment de la sortie de ce nouveau remake pour remettre la saga FF 7 sur le devant de la scène. Les fans vont pouvoir notamment redécouvrir Final Fantasy VII: Advent Children au cinéma.

Final Fantasy VII: Advent Children Complete, en version longue, sera diffusé dans les salles les 16 et 17 mars prochain, en VOSTFR. La liste des cinémas participants à l'évènement est disponible sur le site de CGR Events, il ne faut évidemment pas tarder à réserver ses places. La version longue remastérisée en 4K rajoute pour rappel 26 minutes supplémentaires de film, avec des scènes retravaillées et des visuels améliorés. En plus de cela, la séance de cinéma permettra de découvrir des interviews des créateurs de la licence, à savoir le réalisateur du film et directeur créatif des remakes Tetsuya Nomura, le réalisateur de FF VII Rebirth Naoki Hamaguchi et le producteur du film, du remake et du FF VII original Yoshinori Kitase.

Si vous préférez le confort de votre salon, vous pouvez toujours retrouver Final Fantasy VII: Advent Children Complete à 27,23 € sur Amazon.

