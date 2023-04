GeForce NOW : 10 nouveaux rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les nouveautés de GeForce NOW, son service de jeux vidéo en streaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur l'avait annoncé, le mois d'avril sera chargé avec au moins 23 titres rajoutés au catalogue, 11 avaient été inclus dès le début du mois.

Et pour cette deuxième semaine d'avril, NVIDIA dégaine encore une dizaine de jeux, désormais jouables en cloud gaming via GeForce NOW. Mais avant, le constructeur rappelle que Genshin Impact est disponible depuis longtemps dans son service, le free-to-play accueillera très bientôt la grosse mise à jour 3.6, A Parade of Providence. Maintenant, place aux nouveautés du catalogue :

Road 96 : Mile 0 (Steam) ;

(Steam) ; Meet Your Maker (Steam) ;

(Steam) ; TerraScape (Steam) ;

(Steam) ; Curse of the Sea Rats (Steam, 6 avril) ;

(Steam, 6 avril) ; Ravenswatch (Steam, 6 avril) ;

(Steam, 6 avril) ; Supplice (Steam, 6 avril) ;

(Steam, 6 avril) ; Blazing Sails (Epic Games Store, 6 avril) ;

(Epic Games Store, 6 avril) ; Teardown (Steam) ;

(Steam) ; The Siege and the Sandfox (Steam) ;

(Steam) ; Tower of Fantasy (Corée) (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159 € sur Rue du Commerce.