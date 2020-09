GeForce NOW : 11 jeux rajoutés au service de NVIDIA, et un autre fait son retour

NVIDIA ne change pas ses habitudes et partage comme chaque jeudi la liste des jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur PC, mobiles sous Android et SHIELD TV (vendue 153,99 € sur Amazon.fr). Cette semaine, les joueurs vont pouvoir accéder à pas moins de 12 nouveaux jeux sur GeForce NOW.

Nous retrouvons ainsi Rocket League, qui vient de passer free-to-play cette semaine, mais également la nouvelle campagne de Left 4 Dead 2. Pathologic 2, qui avait disparu du catalogue, fait quant à lui son retour. Voici les jeux :

Rocket League (gratuit sur l’Epic Games Store) ;

(gratuit sur l’Epic Games Store) ; RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition : Steam et Epic Games Store (gratuit sur l’Epic Games Store du 24 septembre au 1er octobre) ;

: Steam et Epic Games Store (gratuit sur l’Epic Games Store du 24 septembre au 1er octobre) ; Assassin’s Creed Chronicles: India (Uplay) ;

(Uplay) ; Disgaea 4 Complete+ ;

; Disgaea 5 Complete ;

; Left 4 Dead 2: The Last Stand (DLC gratuit) ;

(DLC gratuit) ; The Legend of Heroes: Trails in the Sky ;

; The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd ;

; Tomb Raider: Underworld ;

; Untitled Goose Game ;

; Port Royale 4 (sortie prévue le 25 septembre) ;

(sortie prévue le 25 septembre) ; Pathologic 2.

Du football avec des voitures, de la gestion de parc d'attractions, du jeu de rôle, de l'aventure, des oies, vous avez de quoi faire avec ces nouveautés sur GeForce NOW cette semaine.