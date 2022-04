GeForce NOW : 14 jeux dont Lost Ark et Dune: Spice Wars rajoutés au catalogue

NVIDIA dévoile comme chaque semaine une nouvelle vague de jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming, qui passe d'ailleurs en version 2.0.40 pour prendre en charge nativement les MacBook, iMac et Mac Mini basés sur M1 pour réduire la consommation d'énergie et accélrer le démarrage des applications.

NVIDIA indique au passage qu'un nouvel overlay permet d'afficher davantage de statistiques de streaming, dont le nombre d'images par seconde rendu pour le jeu. En plus de cela, les cartes-cadeaux GeForce NOW permettent actuellement d'être échangées pour l'abonnement RTX 3080 et débloquer une récompense pour l'édition héroïque de Guild Wars 2. Du côté des jeux rajoutés cette semaine, il y en a 14, dont le tout récent Dune: Spice Wars disponible en Early Access ou le MMORPG à succès Lost Ark. Voici la liste complète :

Dune: Spice Wars (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Holomento (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Prehistoric Kingdom (nouvelle sortie sur Steam et l'Epic Games Store) ;

(nouvelle sortie sur Steam et l'Epic Games Store) ; Romans: Age of Caesar (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Sea of Craft (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Trigon: Space Story (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Conan Exiles (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Crawl (Steam) ;

(Steam) ; Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam) ;

(Steam) ; Jupiter Hell (Steam) ;

(Steam) ; Lost Ark (Steam) ;

(Steam) ; Sol Cresta (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.