GeForce NOW : 5 nouveaux rajoutés au catalogue de NVIDIA

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux dans le catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur PC, Chromebooks, mobiles et tablettes sous Android et SHIELD TV (vendue 153,99 € sur Amazon.fr). Cette fois, nous n'avons que cinq titres, mais il y a un AAA très attendu par les joueurs.

Eh oui, Watch Dogs Legion, qui sort officiellement aujourd'hui, est bien jouable via GeForce NOW. Quatre autres titres l'accompagnent, à l'instar du tout récent Ghostrunner et de Blair Witch, actuellement offert sur l'Epic Games Store. Voici la liste :

Watch Dogs Legion (disponible dès aujourd'hui sur l'Epic Games Store et Ubisoft Connect) ;

(disponible dès aujourd'hui sur l'Epic Games Store et Ubisoft Connect) ; Blair Witch (gratuit sur l'Epic Games Store) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store) ; Xuan-Yuan Sword VIII (nouvelle sortie Steam) ;

(nouvelle sortie Steam) ; Ghostrunner (nouvelle sortie Steam) ;

(nouvelle sortie Steam) ; Autonauts.

Même si la liste de cette semaine est courte, la qualité est au rendez-vous. Alors, à quoi allez-vous jouer sur GeForce NOW ?

