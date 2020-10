GeForce NOW : 8 jeux rajoutés au service de NVIDIA, 2 autres font leur retour

Après une semaine assez pauvre en nouveautés sur GeForce NOW, NVIDIA reprend ses bonnes habitudes et rajoute de nombreux jeux sur son service de cloud gaming, accessible pour rappel sur PC, smartphones et tablettes sous Android ou SHIELD TV (vendue 153,99 € sur Amazon.fr).

Cette semaine, ce sont donc huit jeux qui débarquent sur GeForce NOW, dont Vampyr de Dontnod Entertainment, Rising Storm 2: Vietnam actuellement gratuit sur l'Epic Games Store ou encore The Survivalists, qui sortira demain. Subnautica et sa suite font quant à eux leur retour dans le service de NVIDIA.

Nouveaux sur GeForce NOW : Assassin’s Creed Chronicles: Russia (Uplay) ;

(Uplay) ; Hotshot Racing ;

; Rising Storm 2: Vietnam (gratuit sur l'Epic Games Store du 8 au 15 octobre) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store du 8 au 15 octobre) ; Starpoint Gemini Warlords ;

; The Survivalists (nouvelle sortie le 9 octobre) ;

(nouvelle sortie le 9 octobre) ; Tomb Raider I ;

; Tomb Raider II ;

; Vampyr (Epic Games Store). De retour sur GeForce NOW : Subnautica (Steam) ;

(Steam) ; Subnautica: Below Zero (Steam).

Alors, à quoi allez-vous jouer cette semaine sur GeForce NOW ?