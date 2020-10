GeForce NOW : 3 jeux et 1 retour sur le service de cloud gaming cette semaine

Si vous n'avez pas encore envie d'acheter une NVIDIA GeForce RTX 30, il est toujours possible de louer sa puissance avec GeForce NOW. Le service de cloud gaming est toujours décliné en deux offres, l'une gratuite avec des sessions d'une heure, l'autre à 5,49 € avec du RTX et des parties plus longues. Et le catalogue d'expériences compatibles n'en finit plus de s'allonger, avec encore 4 ajouts cette semaine.

Le programme est simple, avec l'arrivée de 3 titres dont le tout récent Battle Royale gratuit Spellbreak, et le retour de Hunt: Showdown.

Nouveau sur GeForce NOW Spellbreak

Blade & Soul

Dungeon Siege De retour sur GeForce NOW Hunt: Showdown

Pour rappel, GeForce NOW est compatible PC, Mac, Android et Shield TV