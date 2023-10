GeForce NOW : un FPS gratuit déjà culte et 22 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme à son habitude, NVIDIA rajoute chaque semaine de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le mois d'octobre est particulièrement chargé, nous avons déjà eu droit à 23 titres la semaine dernière, et cette fois, ce sont autant de jeux qui sont rajoutés.

NVIDIA met surtout l'accent sur Counter-Strike 2, remplaçant du très populaire Counter-Strike: Global Offensive et qui est jouable en free-to-play. Grâce à GeForce NOW Ultimate, les abonnés peuvent ainsi profiter du FPS de Valve en streaming jusqu'à 240 fps et avec une latence ultra réduite avec la technologie Reflex. Concernant les autres jeux rajoutés au catalogue cette semaine, les voici :

Wizard With a Gun (Steam) ;

(Steam) ; Alaskan Road Truckers (Steam) ;

(Steam) ; Hellboy: Web of Wyrd (Steam) ;

(Steam) ; AirportSim (Steam) ;

(Steam) ; Eternal Threads (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Steam) ;

(Steam) ; Laika Aged Through Blood (Steam) ;

(Steam) ; Battle Chasers: Nightwar (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Black Skylands (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Blair Witch (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Chicory: A Colorful Tale (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Dead by Daylight (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Dune: Spice Wars (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Everspace 2 (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; EXAPUNKS (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Gungrave G.O.R.E (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Railway Empire 2 (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Techtonica (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Torchlight III (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Trine 5: A Clockwork Conspiracy (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Vampire Survivors (Xbox, PC Game Pass).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.