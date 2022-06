Hellsweeper : le jeu de combat sanglant sera également disponible sur Meta Quest 2

Développé par Mixed Realms (Arizona Sunshine), Hellsweeper fait suite au célèbre jeu d'action Sairento VR. Le jeu a déjà été annoncé pour les casques PC VR, mais nous savons maintenant que nous pourrons également y jouer sur Oculus Quest 2. Attention, les images que vous allez visionner sont tirées de la version PC VR. Espérons que les sacrifices (sans mauvais jeux de mots) et autres concessions ne seront pas trop présents dans la version autonome.

Vous pouvez le voir dans la bande-annonce, Hellsweeper conserve l'accent mis par Sairento, notamment pour le côté frénétique des combats, bien qu'il troque le cadre de la SF pour celui de la dark fantasy. Vous devrez trancher des hordes d'ennemis démoniaques à l'aide d'épées, de sorts et d'armes à feu, tout en vous frayant un chemin à travers les niveaux à coup de dash, de jump et de bullet time. Le sang coule à flots et vous pouvez vous amuser à démembrer vos adversaires façon KFC. S'il vous arrivait d'être un peu trop jeune pour ce type d'expérience, dites à vos parents que c'est pour la science !

Le jeu arbore une structure de rogue-like et le support coopératif est également mentionné sur le descriptif Steam, mais ce détail n'a pas encore été officiellement révélé, wait and see. Nous ne savons pas exactement quand Hellsweeper sortira et la seule chose que nous pouvons dire est qu'il est prévu pour le 3e trimestre 2022, soit à l'approche des fêtes de fin d'année.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.