Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 27) : Ellie et les jeux Switch toujours au top

Comme chaque lundi, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en version physique dans l'Hexagone ces derniers jours, et comme la semaine dernière, nous retrouvons exactement les mêmes titres, avec un ordre légèrement changé. The Last of Us Part II est toujours premier, accompagné sur le podium par Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe, ça, ça ne change pas.

Non, la seule nouveauté se trouve au niveau de la quatrième et la cinquième place, Ring Fit Adventure repasse devant 51 Worldwide Games, ce qui ne change pas beaucoup.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 29 juin au 4 juillet 2020 :