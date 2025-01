Précommandez la nouvelle manette ZIKE Z331 pour smartphone à prix ultra réduit !

Fondée en 2021 à Newark (Delaware), ZIKE est une jeune entreprise spécialisée dans le matériel électronique grand public. Créée par des experts du secteur, la marque se concentre sur le développement d’accessoires informatiques et mobiles innovants.

ZIKE bénéficie notamment de certifications Apple MFi (Made for iPhone, iPad, iPod), qui couvrent les produits Apple comme MagSafe, iPhone, iPad, iPod et Apple Watch. Elle prend également en charge la technologie Qi2 pour la recharge sans fil et dispose des certifications internationales RoHS, CE et ISO.

Présentée au salon CES 2025 de Las Vegas il y a quelques jours, la nouvelle manette ZIKE Z331 se démarque par sa compatibilité étendue. Conçue pour les séries iPhone 15 et 16, elle fonctionne également avec la plupart des appareils Android, et prend en charge des plateformes / consoles comme Xbox, PlayStation, PC via Steam Link, NVIDIA GeForce Now ou encore Amazon Luna.

Dotée d’un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, la Z331 garantit une fluidité et une réactivité exceptionnelles.

Son moteur de vibration intégré fournit un retour haptique immersif, tandis que les gâchettes dynamiques adaptatives permettent une transition entre précision et rapidité selon le style de jeu.

Avec un format compact et ergonomique, la Z331 propose des sticks analogiques précis, des gâchettes réactives, et des boutons mécaniques tactiles pour une durabilité accrue. Ses joysticks à effet Hall offrent une précision optimale, une résistance accrue au drift et des mouvements fluides.

Actuellement disponible en précommande sur le site officiel, la ZIKE Z331 est proposée au prix réduit de 47,38 € au lieu de 79,13 €, soit -40%, grâce au code promo GGZ331. La livraison est gratuite, avec une possibilité de retour sous 30 jours.