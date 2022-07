Backbone One : une manette PlayStation Edition pour jouer en Remote Play sur iPhone dévoilée

Vous le savez, Sony s'intéresse de plus en plus aux mobiles, il faut évoluer avec son temps et résister à la concurrence de Microsoft qui permet de jouer sur un paquet d'appareils avec xCloud, alors le constructeur japonais a lancé le développement d'un WipEout Rush pour mobiles et a déposé un brevet pour une manette adaptée aux smartphones.

Mais pourquoi s'embêter à fabriquer sa propre manette lorsqu'il est possible de s'associer avec des constructeurs déjà qualifiés ? Eh bien, Sony annonce aujourd'hui un partenariat avec Backbone afin de produire la Backbone One - PlayStation Edition, une manette compatible iOS permettant de jouer sur iPhone avec l'application PS Remote Play, qui est passée en version 5.0 plus tôt dans l'année. Une manette réalisée en collaboration avec Sony, mais qui a la particularité d'avoir des joysticks asymétriques, de quoi perturber les habitués des DualShock ou de la DualSense. Cependant, le design de la manette PS5 est repris, avec la même finition, les mêmes couleurs et matériaux, sans oublier les touches transparentes. Sony précise qu'il est même possible d'y connecter son casque-micro Pulse 3D, et la manette est alimentée par le smartphone, pas besoin de la brancher ou la recharger.

Si la Backbone One - PlayStation Edition permet de jouer à des jeux PS4 et PS5 sur un iPhone, il est évidemment possible de s'amuser avec différents autres titres de l'App Store ou encore de s'en servir pour d'autres services de cloud gaming prenant en charge les manettes comme Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile. Sony invite au passage les joueurs à télécharger l'application Backbone App sur l'App Store pour retrouver des intégrations PlayStation avec des glyphes personnalisés représentant les symboles de la marque japonaise notamment.

La Backbone One - PlayStation Edition est déjà disponible sur le site de Backbone, contre 99,99 $. Vous pouvez également retrouver des cartes PSN sur Amazon.