Backbone One : la manette PlayStation Edition est désormais disponible pour les mobiles sous Android

Le développement de l'écosystème PlayStation passera par les appareils mobiles, dont les smartphones sous Android, alors il n'est pas étonnant pour la firme de vouloir proposer un accessoire permettant de jouer dans de bonnes conditions. Les joueurs possédant un iPhone peuvent depuis l'été acquérir la Backbone One - PlayStation Edition, une manette servant à jouer aux titres PS5 et PS4 en Remote Play via l'application dédiée (il faut donc une console), mais aussi aux productions mobiles classiques. Bonne nouvelle, comme annoncé hier sur le PlayStation Blog, elle fait désormais son arrivée dans une déclinaison pour Android.

Voici sa présentation qui fait office de rappel :

Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer que la Backbone One – PlayStation Edition, une manette pour smartphone sous licence officielle, est maintenant disponible dans le monde entier pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

L’accueil qui a été réservé au produit lorsque nous l’avons récemment annoncé — Backbone One – PlayStation Edition pour iOS — nous a ravis. Nous avons vu énormément de joueurs profiter de la fonctionnalité de l’application PS Remote Play, qui leur permet de jouer à des jeux PS4 et PS5 streamés depuis une console avec la Backbone One – PlayStation Edition lorsqu’ils ne sont pas chez eux ou qu’ils ne se trouvent pas devant leur téléviseur. C’est très vite devenu l’une des fonctionnalités principales de la plateforme BackBone.

Les utilisateurs d’Android souhaitaient bénéficier de la même expérience de gaming. Nous avons donc décidé de leur proposer la Backbone One – PlayStation Edition pour Android également.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe PlayStation pour perfectionner le design et la prise en main de la Backbone One – PlayStation Edition pour Android. Le coloris, les matériaux et les finitions s’inspirent tous du design de la manette sans fil DualSense, y compris les touches transparentes en façade. Le produit est assorti à la console PS5 et, si vous possédez déjà le casque-micro sans fil PULSE 3D, vous pouvez directement le connecter à votre Backbone One via sa sortie écouteurs 3,5 mm.

La dernière mise à jour de l’application PS Remote Play sur le Play Store vous permet de configurer et d’utiliser la Backbone One – PlayStation Edition en toute simplicité. Si vous avez accès à une connexion à Internet haut débit et à une console PS5 ou PS4, connectez votre iPhone ou votre appareil sous Android à la Backbone One. Vous pourrez alors jouer immédiatement à vos jeux PS5 et PS4 grâce à la puissance de l’application PS Remote Play, que vous soyez en déplacement ou simplement dans une autre pièce de la maison. Consultez le site Web PlayStation concernant la fonction Lecture à distance pour plus de détails.

Lorsque vous utilisez l’application PlayStation App, vous pouvez appuyer deux fois sur la touche d’options de la Backbone One – PlayStation Edition pour accéder à l’application. De plus, la dernière mise à jour de l’application PlayStation App prendra également en charge la navigation à la manette en mode paysage pour optimiser l’expérience utilisateur.

La Backbone One est également parfaitement compatible avec les jeux du Play Store et de l’App Store, ainsi qu’avec les services de streaming prenant en charge les manettes. Vous pouvez l’utiliser avec les jeux Call of Duty: Mobile, Fortnite, Diablo Immortal et bien d’autres.

Pour profiter d’une expérience PlayStation sur mesure, vous pouvez télécharger l’application Backbone. Dans l’application, vous verrez diverses intégrations de l’univers PlayStation, comme des glyphes personnalisés représentant les formes PlayStation emblématiques, et pourrez parcourir des centaines de jeux. L’application Backbone sur Android centralise tous les jeux, y compris ceux du Play Store, de l’App Store ou des services de streaming compatibles. Les joueurs verront également une rangée dédiée au sein de l’application Backbone comportant les nouveautés et les mises à jour de PlayStation.

Enfin, la Backbone One – PlayStation Edition sera bientôt lancée au Japon, en Corée, à Taïwan, à Hong Kong et Singapour en plus des pays et régions où elle est déjà disponible : États-Unis, Canada, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient, Australie et Nouvelle-Zélande.