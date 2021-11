Sony dépose un brevet de manette avec écran, pour des jeux mobiles ?

Sony se frotte les mains avec le succès de sa PlayStation 5, mais le constructeur japonais scrute d'autres horizons. D'un côté en portant quelques titres développés par les PlayStation Studios sur ordinateurs, et de l'autre en s'intéressant de plus en plus aux mobiles, un marché bien différent, mais qui rapporte gros.

Et justement, VGC dévoile un brevet récemment déposé par SIE au Japon et qui concerne une manette équipée d'un écran. Alors non, il ne s'agit pas d'une copie de la Nintendo Switch, mais bien d'une sorte de smartphone affublé des deux parties d'une DualShock de chaque côté. Le brevet mentionne notamment un élément inclinable, détectant le degré et la force de l'inclinaison par l'appareil.

Un brevet qui a de quoi intriguer, l'engin pourrait en théorie être utilisé pour jouer en Remote Play, mais les joueurs peuvent déjà s'amuser avec leur smartphone ou tablette et une manette en Bluetooth. Non, il semblerait plutôt que Sony veuille tenter l'aventure dans le milieu des jeux mobiles, il a récemment recruté Nicola Sebastiani (ancien de chez Apple Arcade) et Jim Ryan, président de PlayStation, a quant à lui affirmé sa volonté de porter des licences phares du constructeur nippon sur mobiles. D'ailleurs, WipEout Rush a été annoncé en septembre dernier, il arrivera en début d'année prochaine.

Bien évidemment, les constructeurs déposent un tas de brevets et ils ne voient pas tous le jour. Il faudra donc attendre pour savoir ce que Sony va réellement faire avec ce concept.