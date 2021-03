NETFLIX : Astérix va avoir sa série d'animation, avec Alain Chabat à la réalisation

Inutile de présenter la saga Astérix, qui a marqué plusieurs générations de lecteurs de BD. L'année 2020 fut difficile pour les fans, alors que le scénariste Robert Uderzo et le doubleur emblématique des films d'animation Roger Carel sont tous les deux décédés. Mais la franchise va tout de même perdurer, et va même être adaptée d'une manière totalement inédite.



ILS SONT FOUS CES GAULOIS !



Juste pour vous dire qu’on prépare une série d’animation sur le gaulois le plus populaire de tous les temps : Astérix. Elle sera réalisée par monsieur Alain Chabat, rien que ça.



Bonne journée. ✌️ — Netflix France (@NetflixFR) March 3, 2021

Si nous avons déjà eu droit à une dizaine de longs-métrages dessinés, dont le récent Astérix : Le Secret de la potion magique par Alexandre Astier et Louis Clichy, c'est une série d'animation qui est désormais en préparation ! Elle sera produite et diffusée par Netflix et réalisée par Alain Chabat, rien que ça.

Le membre des Nuls déjà derrière l'adaptation du cultissime Astérix : Mission Cléopâtre, va selon Le Parisien adapter le scénario de Le Combat des chefs, septième tome où un Abraracourcix et ses villageois amnésiques doivent empêcher les Romains d'installer un nouveau dirigeant dans la bourgade. Le projet vient seulement d'être confirmé, alors aucune date de sortie n'est évoquée, mais il faudra certainement attendre 2022 au moins pour apprécier le résultat. D'ici là, nous sommes déjà curieux de découvrir le studio d'animation et l'équipe de doublage qui participeront à l'expérience, ainsi que le style graphique (2D ou 3D ?).

Si vous ne connaissez pas cette BD, vous pouvez vous la procurer sur Amazon.fr pour 9,99 €.