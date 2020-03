Astérix : Albert Uderzo, dessinateur et scénariste de la BD culte, est décédé

Une légende vient de s'éteindre : nous venons en effet d'apprendre le décès d'Albert Uderzo, le co-créateur de la mythique série de bandes dessinées Astérix. Le dessinateur et scénariste est mort d'une crise cardiaque « sans lien avec le coronavirus », à Neuilly à l'âge de 92 ans, selon un communiqué adressé par son gendre.

Il rejoint ainsi son éternel compère René Goscinny, l'écrivain avec qui il avait créé la bande d'Astérix et Obélix en 1959, lui décédé en 1977. Albert Uderzo a dessiné pour la BD jusqu'en 2009 et L'Anniversaire d'Astérix et Obélix, et était même aussi le scénariste en solitaire sur la franchise depuis les années 80. Il a passé la main à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad pour les derniers numéros en date, permettant à la série d'atteindre les 38 tomes à l'heure actuelle. La licence est un véritable monument de la culture française, et tout bonnement un incontournable pilier des ouvrages dessinés, avec un total de 380 000 000 livres vendus depuis sa création, faisant d'elle la deuxième franchise la mieux écoulée de l'histoire, derrière One Piece.

L'aura d'Astérix va cependant bien au-delà de la BD, avec des films d'animation et des adaptations en prises de vue réelles qui ont marqué toutes les époques. Elle a forcément donné lieu à un tas de jeux vidéo en tout genre, d'un épisode fondateur en 1981 sur Atari 2600 au récent Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal, le gaulois moustachu est tout bonnement passé par toutes les consoles ou presque. Son histoire et son mythe devraient perdurer avec des créations originales, même après la disparation de son co-créateur, aussi bien en BD qu'en expériences vidéoludiques.