Roger Carel, l'une des plus grandes légendes du doublage français, est décédé

Je suis vraiment très triste d'apprendre cette nouvelle. Il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à lui. Et pour cause: il n'y a pas une semaine où je ne l'entends pas. Dessins animés, films, séries. Dont Hercule Poirot. On n'en parle pas assez d'ailleurs, d'Hercule Poirot, mais quel travail d'interprétation formidable réalisé sur le jeu de David Suchet. On ne l'a pas ou peu interviewé sur le sujet et je l'ai toujours regretté.Cet été encore, je me suis replongé dans un dessin animé de mon enfance, Les Trois Mousquetaires. Il y est omniprésent (voir ici ). Aux côtés de Gérard Hernandez, Philippe Dumas ou encore Evelyne Séléna.C'est bien simple, on l'a entendu partout. Cette voix est arrivée aux oreilles de tout le monde, obligatoirement, sur de nombreuses générations. Il a donné vie à nombres de personnages que j'ai regardé et m'a fait rêvé. Je lui en suis tellement reconnaissant. J'aurais aimé avoir l'occasion de lui dire.Roger, vous allez me manquer.