Prisme7 : un voyage vidéoludique à travers les plus grandes œuvres contemporaines du Centre Pompidou

Développé par Game In Society et Bright en association avec le Centre Pompidou, Prisme7 s’adresse aux adolescents et adultes qui s’intéressent à l’art contemporain. Accessible sur mobile (iOS et Android) et ordinateur (PC/Mac), le titre emporte le joueur au cœur d’une véritable exploration des dimensions plastiques et sensorielles des œuvres sélectionnées, en naviguant parmi les couleurs et lumières.

Quarante œuvres emblématiques de la collection du Centre Pompidou ont été sélectionnées pour une immersion haute en couleurs et émotions. Vous pourrez ainsi interagir avec Le Rhinocéros de Xavier Veilhan, New York City de Piet Mondrian, Big Electric Chair d’Andy Warhol, ou encore les fameux « tuyaux » du Centre Pompidou dont l’architecture a été conçue par le duo Renzo Piano et Richard Rogers. Un premier niveau d’introduction, apprenant au joueur les bases, laisse ensuite place à six univers de jeu. Le gameplay s’appuie sur quatre principes : observer, comprendre, déconstruire / hacker et créer. De bonnes énigmes au menu ! Abdel Bounane, creative director de Prisme7, président de Bright et co-producteur, a précisé :

Le jeu vidéo est l’une des dernières formes artistiques de notre culture, mais paradoxalement, aucun jeu n’avait jusqu’à présent réussi à proposer une expérience artistique qui immerge dans le champ de l’art moderne et contemporain.

La dimension sonore est également présente, avec une bande-son conçue par Ircam Amplify, filiale de l’Ircam, qui met en valeur l’œuvre explorée. La représentation du personnage sous forme de molécules lumineuses permet au joueur de s’identifier plus facilement au cœur de cet univers artistique et poétique. Prisme7 sera disponible en téléchargement le 24 avril 2020, le tout gratuitement. De quoi allier l’utile à l’agréable en cette période de confinement !