Lies of P : le voyage à Krat va se poursuivre de la plus belle des manières

Lies of P est sans doute l'un des meilleurs Souls-like qui n'est pas développé par FromSoftware, l'Action-RPG de Neowiz et Round8 Studio est un immanquable pour tous les amateurs du genre. Si vous l'avez déjà terminé, vous attendez sans doute son extension et sa suite, mais pour patienter, voilà un joli produit :

Les studios se sont associés à iam8bit afin de produire une édition triple vinyle de la bande originale de Lies of P, qui sera distribuée par chez vous via Maximum Entertainment France. Les trois disques noir et or réuniront pas moins de 69 musiques et seront regroupés dans une pochette gatefold triple arborant des illustrations réalisées par Dan Zollinger.

La bande originale en triple vinyle de Lies of P sortira dans le courant du premier trimestre 2025, vous pouvez déjà la précommander contre 99,99 € à la Fnac.