Lies of P : enfin des nouvelles du DLC avec une première image !

Neowiz Games et Round8 Studio ont frappé fort l'année dernière avec Lies of P, un très bon Action-RPG Souls-like qui a séduit les fans de Bloodborne. Le titre compte plus de sept millions de joueurs, les studios n'ont pas attendu longtemps avant d'annoncer une suite, mais surtout une extension.

Jiwan Choi, directeur du jeu, a publié un message sur les réseaux sociaux afin d'évoquer le développement du DLC, qui avance bien.

Chers citoyens de Krat,

Je suis Jiwon Choi, le directeur de Lies of P.

Il est difficile de croire qu'un an s'est écoulé depuis que nous vous avons invité pour la première fois à Krat.

Alors que nous endurons la chaleur de l'été le plus chaud de Corée à ce jour et que nous travaillons avec diligence sur le prochain DLC, votre soutien et votre amour continus sont tout pour nous et nous motivent à développer le monde de Lies of P.

Mon objectif en tant que directeur, qui est de créer un jeu agréable, n'a jamais faibli. Vos commentaires et vos encouragements ont été et seront toujours une source constante d'inspiration pour moi.

Pour le DLC de Lies of P et la suite, nous visons à faire mieux que ce que nous avons bien fait et à nous améliorer dans les domaines où nous avons une marge de progression. Cela peut paraître simple, mais je trouve que s'en tenir aux bases est tout sauf facile. Heureusement, j'ai des collègues formidables en qui je peux avoir entièrement confiance, Team NOUGH et ROUND8 Studio. Ils ont toujours été à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, et nous continuerons à aller de l'avant.

C'est drôle de voir à quel point le temps semble s'écouler lentement lorsque j'attends des jeux très attendus en tant que joueur, mais il passe si vite lorsque je travaille sur un jeu. Combler ce vide est peut-être ce sur quoi je dois m'efforcer le plus.

Nous allons nous remettre au travail pour l'instant. À notre retour, nous espérons transformer votre impatience en plaisir. Merci beaucoup d'avoir fait partie de ce voyage avec nous.

Cordialement,

Jiwon Choi

P.S. Au fait, voici une nouvelle chanson et une nouvelle illustration du DLC. Pouvez-vous imaginer quelle nouvelle histoire va se dérouler ?