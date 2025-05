Death Stranding 2: On the Beach va lui aussi avoir droit à sa tournée mondiale pour reconnecter le monde

Il ne reste désormais plus qu'un mois avant le lancement de Death Stranding 2: On the Beach sur PS5, jeu forcément très attendu par les joueurs fans du travail de Hideo Kojima. Si jamais vous avez loupé notre article au début du mois, nous avons eu droit au plein d'informations à la suite de previews. Un peu plus récemment et après avoir annoncé que le jeu était passé gold, le studio Kojima Productions a dévoilé ses plans pour une tournée mondiale afin de célébrer la sortie.

Ce Death Stranding World Strand Tour 2 reprendra le concept de l'évènement de 2019 avec des étapes dans 12 villes à travers la planète pour rencontrer les fans. Pour le moment, nous connaissons seulement les dates, mais plus de détails concernant les invités et ce qui sera proposé sur place à chaque étape seront communiqués ultérieurement. Vous remarquerez que les derniers rendez-vous se feront tardivement et pourraient coïncider avec des conventions comme le Gaming & ESports in Riyadh, le Brasil Game Show et la Lucca Comics & Games 2025.

8 juin - Los Angeles

14 juin - Sydney

26 juin - Tokyo

28 juin - Paris

30 juin - Londres

4 juillet - Séoul

6 juillet - Taipei

9 juillet - Hong Kong

12 juillet - Shanghai

Août - Riyadh

Octobre - São Paulo

Novembre - Lucca

Pour rappel, Death Stranding 2: On the Beach est attendu le 26 juin et vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

