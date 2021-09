NETFLIX : One Piece, un logo officiel et un titre évocateur pour le premier épisode de la série live-action

Au vu de la qualité des précédentes adaptations de manga en live-action, surtout chez Netflix, beaucoup de fans de One Piece sont très inquiets à l'idée de voir leur franchise fétiche être transformée en feuilleton en prises de vue réelles. C'est pourtant bien ce qui va se passer dans les mois qui viennent, avec au moins une saison de 10 épisodes produite par Netflix et Tomorrow Studios, avec Matt Owens à la production et Steven Maeda au scénario et à la direction.

No matter how hard or how impossible it is, never lose sight of your goal. ☠️ どんなに困難で不可能なコトでも、信念を見失うな。#OnePiece #ONEPIECE100 #WeAreONE pic.twitter.com/1PpuyuQvm3 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 3, 2021

Malheureusement pour certains, le projet est toujours dans les tuyaux, et avance bien même. Netflix a publié une photo du script visiblement bouclé du premier épisode, qui s'appellera donc Romance Dawn, une référence aux premières histoires d'Eiichiro Oda qui ont donné naissance à l'univers (un jeu PSP et 3DS a d'ailleurs déjà été nommé One Piece: Romance Dawn). S'agit-il d'une simple ode aux origines de la licence, ou faut-il y voir un message caché sur le contenu du récit ? La photo est sinon accompagnée de la mention « Peu importe à quel point c'est difficile ou impossible, ne perdez jamais de vue votre objectif », une citation-inspiration venue du héros.

Toujours est-il que ce beau paquet de feuilles et une mise à jour des réseaux sociaux nous permettent de découvrir le logo officiel : le nom One Piece, avec un « E » transformé en ancre et un crâne squelettique surmonté d'un chapeau de paille plus réaliste que jamais. Cela ne nous en dit pas plus sur le scénario, le casting ou la période de sortie de cette série, mais au moins, sa production va de l'avant.

Si vous ne l'avez pas dans votre ludothèque, One Piece: Pirate Warriors 4 est en attendant disponible à partir de 38,17 € sur Amazon.fr.