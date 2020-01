NETFLIX : One Piece, l'adaptation live-action coproduite par le géant du streaming, le nombre d'épisodes de la saison 1 donné

Après plus de 20 années d'existence, le manga One Piece est plus populaire que jamais à travers le monde et continue de se décliner de diverses manières, notamment en jeu vidéo comme Pirate Warriors 4 attendu en mars prochain. Sur nos écrans, en plus de l'anime hebdomadaire qui a connu un regain de qualité graphique depuis le début de l'arc Wano Kuni, nous avons pu profiter de différents longs-métrages, le dernier en date Stampede étant bien fan service. Il restait pourtant un segment encore non exploité et qui a de quoi faire peur à une partie de la communauté : une adaptation live-action !

Le projet avait été lancé publiquement en 2017 et fait le buzz depuis quelques heures déjà, car de nouveaux détails ont été donnés par l'intermédiaire même de l'auteur Eiichirō Oda via un message traduit dans de nombreuses langues. Pour commencer, le géant Netflix sera de la partie du côté de la production, décidément sur tous les fronts en ce début 2020, en plus de Tomorrow Studios. La première saison de cette série avec de véritables acteurs comptera un total de 10 épisodes et le mangaka nous tease en se demandant jusqu'où le scénario progressera et qui en seront les personnages principaux. Avec un univers comme celui de One Piece et ses 969 chapitres à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous serions déjà bien chanceux si toute la saga East Blue tient dans un tel format sans en retirer l'essentiel.

Comme le rapporte Deadline, Steven Maeda (Lost, The X-Files) sera scénariste du show, en plus d'avoir la casquette de showrunner et producteur exécutif, aux côtés de Matt Owens (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D., Luke Cage), lui aussi producteur exécutif. Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios occupent également ce rôle, tout comme Eiichirō Oda, dont le droit de regard à tout de même de quoi rassurer un minimum. Bon, il ne faut pas se faire d'illusion, avec sa charge de travail, son implication devrait rester minime.

La machine One Piece en live-action est donc sur de bons rails, reste à voir si les aventures de Luffy et son équipage réussiront à satisfaire les fans. Dans tous les cas, il faudra encore se montrer patient, aucune date d'arrivée sur Netflix n'étant donnée.