One Piece: Pirate Warriors 4, le jeu en ligne coopératif jusqu'à 4 joueurs officialisé par un trailer live-action et des images

Ces derniers temps, les vidéos promotionnelles de One Piece: Pirate Warriors 4 nous ont surtout montré le casting de personnages jouables à l'œuvre, avec pas plus tard que vendredi dernier Kaidō et Big Mom se déchaînant.

Plus tôt dans le mois, les fuites du Weekly Shonen Jump avaient évoqué la présence de pas moins de 4 modes de jeu en coopération sur la Toile, mais rien n'avait été officialisé par Bandai Namco. C'est désormais chose faite à travers une bande-annonce en partie live-action où des joueurs s'amusent sur PS4 et Switch. Il y aura donc des affrontements de boss à quatre, dévoilant au passage la présence de Pica en antagoniste massif, même s'il n'est pas aussi colossal que dans l'œuvre originale ici. Des missions en ligne exclusives seront également proposées.

En ayant l'œil, nous pouvons également voir apparaître une icône de joueur avec Marco le Phénix, en plus de Fujitora et Emporio Ivankov portant des coups à l'ennemi, confirmant qu'ils seront tous les trois jouables.

La fin de la vidéo confirme de son côté que les costumes pour Trafalgar Law et Boa Hancock, leur octroyant respectivement les tenues de Cao Pi et Wang Yuanji, serviront de bonus de précommande. One Piece: Pirate Warriors 4 sortira le 27 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.