Oculus Quest 1 et 2 : comment retrouver le mode développeur et les sources inconnues ?

Depuis le 21 octobre 2021, et ce suite au changement de politique de Facebook quant à la sécurisation des comptes développeurs, de nombreux propriétaires d'Oculus Quest rencontrent des problèmes avec leurs comptes. Les sources inconnues dans la bibliothèque du casque n'apparaissent plus, la connexion à l'application SideQuest ne fonctionne plus et, pour eux, la section développeur n'est plus disponible dans l'application mobile Oculus.

Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et la raison est simple comme le stipule la FAQ d'Oculus :

Qu’est-ce que la vérification des développeurs ? Dans le cadre de nos efforts continus pour fournir une plate-forme sécurisée, tous les développeurs Oculus doivent vérifier leurs comptes en fournissant un mode de paiement et/ou un numéro de téléphone. Les développeurs d’organisations présentant des informations de compte bancaire (c’est-à-dire des applications publiées) sont déjà en conformité. Les comptes qui ne sont pas vérifiés peuvent faire l’objet d’actions futures comme décrit dans notre politique. Comment puis-je vérifier mon compte de développeur ? Aller à https://developer.oculus.com/manage/verify/ :

Si vous y êtes invité, connectez-vous avec votre compte Oculus Developer.

Vérifiez votre compte avec l’une des deux options suivantes :

Confirmez votre numéro de téléphone mobile pour configurer la vérification à deux facteurs par SMS, veuillez visiter https://www.facebook.com/help/130694300342171 pour vous assurer que votre pays et votre opérateur téléphonique sont pris en charge pour les SMS ;



Ajouter un mode de paiement à votre compte (PayPal exclu). Si j’ai déjà configuré la vérification à deux facteurs, dois-je vérifier? Si vous avez configuré la vérification à deux facteurs avec votre compte Oculus, vous êtes déjà en conformité et n’avez pas besoin de vérifier. Pour vérifier si votre compte est vérifié, veuillez visiter https://developer.oculus.com/manage/verify. Si j’ai déjà ajouté un mode de paiement à mon compte Oculus, que dois-je vérifier ? Si vous avez déjà ajouté un mode de paiement (à l’exception de PayPal), vous êtes déjà en conformité et n’avez pas besoin de vérifier. Pour vérifier si votre compte est vérifié, veuillez visiter https://developer.oculus.com/manage/verify.

De ce fait, en vous rendant à cette adresse, munis de vos identifiants Facebook (ceux-là mêmes rattachés à votre casque), vous serez à même de vérifier et compléter les informations manquantes au bon fonctionnement de votre compte développeur, à savoir un numéro de téléphone mobile vérifié ainsi qu'une carte de crédit ou un moyen de paiement valide lui aussi.

Suite à ces modifications, vous serez peut-être amenés à redémarrer votre casque et/ou votre application mobile pour voir apparaître les changements.

