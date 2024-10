Etude : quand acheter ses cadeaux de Noël pour bénéficier des meilleurs prix ?

La période des fêtes de fin d'année peut rapidement devenir source de stress financier, et il est facile de se laisser piéger par une fausse bonne affaire, surtout lorsque les prix augmentent juste avant Noël. C'est pourquoi idealo revient avec une analyse approfondie des prix sur différentes catégories de produits, menée entre la fin septembre et la mi-décembre 2023.

Idealo a suivi le prix moyen hebdomadaire des produits les plus populaires dans plusieurs catégories (mode et lifestyle, maison et électroménager, jeux et jouets, high-tech) du 25 septembre au 25 décembre 2023 sur sa plateforme française. Nous allons nous concentrer ici sur le high-tech, les jeux et l'électroménager.

La meilleure période pour les cadeaux de Noël, toutes catégories confondues

Pour la plupart des catégories, le meilleur moment pour effectuer vos achats de Noël est le Black Friday, où les prix baissent pour 15 des 22 catégories analysées. Les French Days offrent également des offres intéressantes pour 5 catégories.

Cependant, seules deux catégories profitent de baisses de prix durant la semaine du 2 octobre et trois semaines avant Noël. Bien que l'analyse montre que les prix les plus bas sont souvent observés lors de ces deux grands événements promotionnels, elle met également en évidence une augmentation des prix pour quatre catégories de produits dans la semaine précédant Noël. Tout dépend donc du type de produit que vous recherchez.

Nous allons maintenant examiner plus en détail les prix des jeux, des produits high-tech et de l'électroménager.

Jeux et jouets : le Black Friday à privilégier

Concernant les jouets et les jeux, les prix culminent 11 semaines avant Noël, avec des augmentations moyennes atteignant jusqu'à 10 % par rapport à la semaine du Black Friday (semaine du 20 novembre). Les consoles de jeux vidéo, par exemple, connaissent une hausse de 67 € pendant cette période, tandis que les prix des jeux Nintendo Switch, LEGO et PS5 augmentent respectivement de 3,2 %, 2 % et 1,8 %.

La semaine du Black Friday demeure donc le moment idéal pour effectuer des achats dans cette catégorie, tous les produits suivis affichant leurs prix les plus bas à ce moment-là.

High-tech : Black Friday ou French Days selon les produits

D'après idealo, le Black Friday est également un bon moment pour acheter des produits high-tech, avec 4 des 6 articles observés atteignant leurs prix les plus bas à cette période :

Smartphones : 299 € (contre 316 € la semaine du 9 octobre)

Montres connectées : 252 € (contre 258 € la semaine du 2 octobre)

Tablettes : 608 € (contre 619 € la semaine avant Noël)

Casques audio : 101 € (contre 113 € la semaine du 2 octobre)

Pour les 2 autres catégories, les French Days sont à privilégier pour l'achat des :

Cartes graphiques : 861 € (contre 945 € lors du Black Friday)

Téléviseurs : 1 020 € (contre 1 033 € lors du Black Friday et 1 078 € trois semaines avant Noël)



Électroménager : une majorité de produits au meilleur prix pour le Black Friday

Pour l'électroménager, 4 produits sur 6 sont plus accessibles lors du Black Friday :

Réfrigérateurs : 968 € (contre 999 € la semaine du 2 octobre)

Scies circulaires : 646 € (prix également observé lors des French Days)

Lave-vaisselle : 664 € (contre 681 € 12 semaines avant Noël)

Machines à laver : 603 € (comparé à 621 € 12 semaines avant Noël)

En revanche, pour les cafetières espressos, il est préférable d'attendre la dernière minute, car elles atteignent leur prix le plus bas de 679 € durant les deux semaines précédant Noël (contre 697 € lors du Black Friday et 745 € la semaine du 2 octobre).

Pour faire le plus d'économies, commencez donc à planifier vos achats dès maintenant pour éviter les hausses pendant les semaines précédant Noël et pour vous assurer de disposer de suffisamment de temps pour dénicher les meilleures offres. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez par exemple utiliser des alertes de prix, comme celles proposées par idealo, et dresser une liste des produits que vous recherchez pour suivre quotidiennement les fluctuations de prix.