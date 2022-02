TUTO OCULUS QUEST 2 : comment changer l'heure et le fuseau horaire sans faire de restauration usine

Dans les petites tracasseries rencontrées par les utilisateurs d'Oculus Quest 2, il y en a une qui est particulièrement agaçante et c'est celle du bug du fuseau horaire. En effet, lors d'une remise à zéro du casque VR, il arrive parfois que celui-ci se « trompe » de région en se localisant dans un pays exotique et adopte son fuseau horaire. A partir de là, une grande solitude peut envahir celui qui est victime de cette problématique vu qu'il n'y a aucun accès aux paramétrages horaire dans le menu officiel.

Comme promis dans le titre de notre tutoriel, nous allons vous expliquer comment résoudre ce bug facilement. La manipulation est à la portée de tous mais, et c'est un prérequis incontournable, il faut que vous ayez installé l'utilitaire Sidequest et que votre casque soit passé en mode développeur. Cette manipulation, au demeurant très simple, est expliquée via notre tutoriel vidéo Sidequest pour les nuls ici. Une fois tout ceci bien en place, suivez pas à pas ce qui est expliqué ci-dessous :

Allumez votre Oculus Quest 2 ;

Lancez Sidequest ;

Connectez par câble le casque VR au PC et Sidequest. Autorisez l'accès aux données (1) et le debugage USB (2), si c'est votre première connexion ;





L'icone de Sidequest devient vert (3) ;





Dans Sidequest, cliquez sur l'icône « Commandes adb » (4) puis sur « Custom Command » (5) ;



Copiez-collez dans le champ d'entrée : « adb shell service call alarm 3 s16 Europe/Paris » (6)

Puis appuyez sur « Run Command » (7) ;



Le message « Result: Parcel(00000000 '....' » (8) doit s'afficher pour indiquer la réussite de la commande ;





Si vous êtes dans une autre région du monde, il suffit de remplacer la combo « Europe/Paris » par celle qui vous concerne comme « America/Montreal », par exemple. Vous pouvez trouver la liste complète des fuseaux horaires et leurs dénominations ici.

Votre casque est maintenant à l'heure que vous vouliez, vous pouvez retourner jouer !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1