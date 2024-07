Bon plan vélo électrique : le Fiido C11 500 W à 899 € (-18%) !

Aujourd'hui, on vous présente le nouveau vélo électrique Fiido C11.

Cette version améliorée du Fiido D4S intègre un moteur de 500 W avec réglages auxiliaires ajustables en 5 modes pour une vitesse maximale déverrouillable jusqu'à 40 km/h (de base à 25 km/h pour respecter la législation européenne). Le moteur de moyeu arrière de 678 W Peak est avec un couple de 55 nm.

Le Fiido C11 est équipé d'un système de freinage hydraulique qui assure une puissance d'arrêt précise et fiable. Les pneus 700C sont de qualité.

Les batteries amovibles facilitent la recharge et augmentent l'autonomie du vélo annoncée à 90 km, tandis que la suspension avant offre une conduite confortable et souple sur les surfaces irrégulières.

Grâce au système d'engrenage Shimano à 6 vitesses, vous pouvez naviguer facilement sur différents terrains, en ajustant le niveau d'assistance selon vos préférences. La fonction d'accélérateur offre une accélération immédiate sans besoin de pédaler constamment.

Le vélo est équipé d'un guidon réglable, d'un solide porte-bagages arrière et d'un klaxon puissant, et il est possible de rajouter un panier avant en option. La selle, conçue par Velo, assure un confort durable même lors de longues randonnées.

L'écran LCD fournit des informations essentielles telles que la vitesse et le niveau de la batterie et intègre un port USB pour recharger votre smartphone par exemple.

Le feu arrière s'allume automatiquement lors du freinage, et les phares pivotent en fonction de vos mouvements pour une sécurité accrue. Enfin, l’application Fiido permet de gérer facilement toutes les fonctionnalités du vélo.

Vous trouverez actuellement sur le site officiel le vélo électrique Fiido C11 au prix réduit de 899 € au lieu de 1 099 € avec la livraison gratuite. Il est disponible en deux coloris : bleu émeraude et blanc.