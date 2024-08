Bon plan vélo électrique : le nouveau Fiido M1 Pro en promotion pour sa sortie

Aujourd'hui, focus sur le tout nouveau vélo électrique Fiido M1 Pro 2024, sorti officiellement ce 11 août.

Il combine capacités urbaines et tout-terrain avec des pneus absorbants, un système de suspension avancé, une puissance et une autonomie significatives et un design pliable. Les améliorations de la version 2024 se concentrent sur le confort et la sécurité, en faisant un vélo polyvalent et adapté aussi bien aux déplacements urbains qu'aux virées en plein air.

Il dispose d'un moteur de 500 W et de pneus ultra-larges de 20 x 4,0 pouces qui garantissent une stabilité et une traction optimales sur le sable, la boue ou la neige, avec des vitesses pouvant atteindre 40 km/h. La batterie amovible de 614,4 Wh permet trois modes de conduite : tout électrique, assistance électrique et manuel (pédales).

Le système de transmission Shimano à 7 vitesses permet une conduite fluide sur tous les terrains et la suspension double, composée d'un amortisseur à ressort à huile de 60 mm à l'avant et d'un amortisseur à ressort à l'arrière, absorbe efficacement les chocs pour un confort de conduite optimal.

Le vélo intègre également un frein à disque hydraulique à double piston avec coupure automatique de l'alimentation ainsi qu'un levier de frein trois doigts en alliage d'aluminium.

Les nouvelles caractéristiques incluent une tige de selle réglable, un porte-bagages arrière, un feu arrière amélioré, une interface avec connectivité smartwatch sur un écran LCD plus lisible de 1,47 pouce et une selle Velo, dotée d'un rembourrage qui s'adapte au corps en répartissant uniformément le poids et en atténuant les points de pression.

Vous trouverez le vélo électrique Fiido M1 Pro à seulement 899 € au lieu de 1 099 € sur le site officiel pour son lancement uniquement donc ne tardez pas, et avec la livraison gratuite. Éxpédition à partir du 15 août.