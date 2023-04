CRITIQUE Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs, la comédie d'action de l'année ?

Inutile de se le cacher, le Donjons et Dragons de 2000 n'a pas sa place dans les livres d'histoire et encore moins ses suites en direct to DVD. Alors que la licence est toujours aussi forte chez les rôlistes et dans le monde du jeu vidéo, Paramount Pictures a décidé de lui donner une nouvelle chance avec Donjons et Dragons : L'Honneur des Voleurs, un reboot complet dans l'univers du célèbre jeu de rôle plateau. Et, cette fois, le pari est clairement réussi.



Une bande de potes, de la magie et de la rigolade.

Donjons et Dragons : L'Honneur des Voleurs nous conte l'histoire d'un barde dénommé Edgin Darvis, filou de renom qui opérait depuis longtemps avec la barbare Holga, et depuis peu avec le sorcier elfe Simon, l'escroc Forge et la mystique Sofina. Alors qu'ils devaient tenter un dernier casse avant de se ranger des vols, qui aurait pu permettre au héros de ramener sa femme défunte, une trahison qu'ils auraient pu voir venir va bloquer Edgin et Holga dans le temps. Peu après, alors que le sort s'est dissipé, le duo va essayer de rendre la pareille à leur dangereux nouvel ennemi, tout en aidant le barde veuf à renouer avec sa fille dont il est distant.

Malgré une surcouche de drame familial bienvenue, ce film n'invente pas l'eau chaude magique. Sous couvert d'un récit de fantasy classique, il délivre une aventure de bande, avec des personnages hétéroclites qui ont tous leur place à l'écran, que ce soit pour grandir, briller ou vanner. Certes, la méchante Sofina manque de profondeur et de charisme, et Doris de présence à l'image, mais une Michelle Rodriguez plus badass que jamais, un Justice Smith hilarant en sorcier incompétent, un Regé-Jean Page en paladin insupportable de bravoure et même un Chris Pine faussement malin, mais vraiment touchant assurent complètement leurs postes. Le rôle principal de ce dernier, amant veuf et père raté, donnera d'ailleurs lieu à une séquence de résolution finale qui peut surprendre, mais au profit d'une narration pas forcément conventionnelle sur tous les points.

Car avant tout et surtout, Donjons et Dragons : L'Honneur des Voleurs est drôle, très drôle. Ses dialogues bien écrits de bout en bout offrent une vraie comédie d'action avec un humour moderne, parfois dans des tonalités surprenantes et rafraichissantes pour ce genre de production. Ses scènes les plus marquantes resteront en mémoire, d'une exploration souterraine imprévisible à une séance d'interrogation de morts-vivants à mourir de rire, mais il arrive au-delà de ça à délivrer de bons gags tout au long du film, allant même jusqu'à nous faire plusieurs fois rire de bon cœur.

Sans donner dans la parodie, il essaye de divertir autour de l'heroic fantasy traditionnelle. Parfois un peu trop, en témoigne un passage faisant référence au jeu de plateau qui semble presque forcé. Il n'abuse cependant pas des séquences d'action, rares, mais efficaces et bien mises en scènes, au profit de scènes d'aventure et d'infiltration qui divertissent tout autant. D'ailleurs, saluons l'excellent dosage entre les effets spéciaux numériques souvent réussis et les effets pratiques pas toujours parfaits, mais qui font plaisir à voir et devraient aider le film à bien vieillir.

Le film réussit même à mettre en valeur le lore de Donjons et Dragons, du surprenant dragon Themberchaud au Hibours qui marque l'écran, en passant par de nombreux accessoires magiques. Quelques références visuelles et noms facilement lâchés ne parleront qu'aux fans, mais pas de quoi entraver la narration.

Donjons et Dragons : L'Honneur des Voleurs réussit complètement sa mission : proposer un bon divertissement respectueux de son matériau de base. Sans forcément être marquante par son univers et ses enjeux globalement classiques, l'adaptation met en scène avec brio des personnages attachants, qui nous servent des blagues efficaces autour d'une épopée fantastique captivante. Une bande de potes, de l'aventure, de la magie et de la rigolade, exactement les mêmes ingrédients qu'une bonne partie de D&D.

Note : 3,5 étoiles 5