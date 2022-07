CINEMA : Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs, premier trailer en mode film de braquage pour la nouvelle adaptation de Dungeons & Dragons

L'incontournable licence Donjons et Dragons a forcément déjà donné lieu à plusieurs films, en l'occurrence une trilogie, quand bien même les scénarios et le casting n'étaient pas directement liés. Il y a eu le plus connu, Donjons et Dragons, en 2000, l'uniquement sorti à la télévision Donjons et Dragons : La Puissance suprême en 2005 et le direct-to-video Donjons et Dragons 3 : Le Livre des ténèbres en 2012.

Bande-annonce VOSTFR

Paramount Pictures veut relancer la franchise au cinéma avec un reboot, Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs, ou Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves en version originale. Sa première bande-annonce vient d'être dévoilée dans le cadre de la San Diego Comic-Con, l'occasion d'apprécier son casting de haute volée fait de Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis ou encore Hugh Grant.

Nous y suivrons l'histoire d'un voleur beau gosse et d'une bande d'aventuriers improbable, qui doit entreprendre un casse pas comme les autres pour récupérer une relique perdue. Entre comédie d'action, aventure fantastique et film de braquage, cette adaptation a de quoi rendre curieux.

Bande-annonce VF

La date de sortie de Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs est fixée au 1er mars 2023 dans les salles obscures en France.