IMPRESSIONS sur The New Salsa Academy : apprendre à danser en s’amusant

Dance Realitty a eu une idée de génie, celle de concevoir une production pour les personnes timides qui aimeraient apprendre à danser la salsa. Ainsi, The New Salsa Academy a vu le jour en juillet dernier et est disponible sur Meta Quest (2, 3 et Pro). C’est durant la gamescom 2024 que nous avons pu tester, pour la première fois, le titre, c’est pourquoi nous vous en parlons en vidéo.

Ce qu’il faut prendre en compte :

Entrez dans un lieu où l'art intemporel de la danse rencontre l'innovation moderne, et où le monde vibrant de la salsa prend vie. À la New Salsa Academy, nous sommes fiers de présenter les instructeurs de danse de classe mondiale Rodrigo Cortazar et Asya Sonina qui enseignent un programme complet de salsa pour débutants. Ils vous guideront à chaque étape, qu'il s'agisse de votre toute première fois ou que vous cherchiez à améliorer vos compétences...

Bref, pour faire simple, nous avons adoré. Et pour cause, les développeurs ont trouvé une idée originale pour apprendre la salsa sans sortir de sa maison. Le casque comprend nos mouvements et précisent si nos pas sont bien exécutés ou pas. Ainsi, le titre va s’adapter en fonction de notre niveau. Pour faire simple, c’est simple et amusant, alors pourquoi ne pas se laisser tenter ?

