CINEMA : Borderlands, le film d'Eli Roth trouve son Roland

Petit à petit, le long-métrage Borderlands d'Eli Roth fait son nid. C'est l'an dernier que tout a commencé à bouger pour cette adaptation encore bien mystérieuse de la licence développée par Gearbox et qui bénéficiera des talents de Cate Blanchett pour incarner la Sirène Lilith au cinéma. Depuis, silence radio jusqu'à ce mardi 26 janvier 2021. En effet, un nouvel acteur vient d'être officialisé à la suite de la publication d'un article de The Hollywood Reporter et par un simple tweet.

Comme le rapporte THR, Kevin Hart rejoint donc le casting après plusieurs mois de négociations et incarnera Roland, un Chasseur de l'Arche du quatuor principal. Si son nom ne vous dit rien, vous avez pu le voir dans les deux derniers films Jumanji (Franklin « Mouse » Finbar) ou bien dans Scary Movie 3 et 4 (CJ) par exemple. Son rôle est lui bien connu des joueurs des deux premiers jeux, d'abord en tant que protagoniste puis comme leader des Pillards écarlates. En revanche, l'acteur va devoir se la jouer sérieux cette fois, contrairement à ses rôles plus humoristiques.

« Je suis ravi de travailler avec Kevin », a déclaré Roth dans un communiqué. « Borderlands est un autre type de rôle pour lui, et nous sommes ravis d'enchanter le public avec un côté de Kevin qu'il n'a jamais vu auparavant. Il va être un incroyable Roland. » Nathan Kahane, président du groupe Lionsgate Motion Picture Group : « Kevin a été à l'origine de certains des plus grands blockbusters au monde, et notre matériel source est inspiré de l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Nous aimons la façon dont notre équipe de réalisateurs a adapté cette histoire et nous ne pourrions pas être entre de meilleures mains créatives. »

Reste désormais à savoir quels seront les deux acteurs incarnant Mordecai et Brick.