Borderlands : Cate Blanchett dans le film d'Eli Roth, c'est confirmé

Nous ne savons pas encore trop à quoi nous attendre avec le long-métrage Borderlands que préparent Take-Two et Lionsgate. Nous sommes tout juste au fait que Eli Roth (Hostel, The Green Inferno) en sera le réalisateur.

Une rumeur voulait que Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux, Thor: Ragnarok, Babel) incarne Lilith à l'écran, ce personnage jouable de Borderlands premier du nom qui a ensuite un rôle majeur dans le reste de l'histoire. Et elle ne sortait pas de nulle part, car l'information est aujourd'hui confirmée par l'équipe de production. Oui, Cate Blanchett sera bien Lilith dans Borderlands au cinéma, et le premier ravi, c'est Eli Roth, avec qui elle avait déjà collaboré sur La Prophétie de l'Horloge.

Je suis tellement chanceux d'avoir l'incroyable Cate Blanchett dans Borderlands. Nous avons eu la collaboration la plus incroyable ensemble sur La Prophétie de l'Horloge, et je crois qu'il n'y a rien qu'elle ne puisse pas faire. Du drame à la comédie et maintenant à l'action, Cate transcende chaque scène. Travailler avec elle est vraiment le rêve d'un réalisateur devenu réalité, et je me sens tellement chanceux de pouvoir le refaire à plus grande échelle. Tout le monde utilise ses meilleurs atouts pour travailler avec Cate, et je sais qu'ensemble, nous allons créer un autre personnage emblématique dans sa carrière déjà riche en histoires.