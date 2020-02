CINEMA : Borderlands, un réalisateur de renom officialisé par une boulette !

Vous connaissez la chanson : entre l'annonce d'un projet cinématographique et sa sortie, vous pouvez avoir le temps de rencontrer votre conjoint, vous marier, faire un enfant et divorcer. Uncharted a par exemple été annoncé au début de la décennie passée, et va enfin être tourné en 2020.

En 2015, une adaptation de Borderlands avait aussi été confirmée par Take-Two et Lionsgate, les frères Arad devant s'occuper de la production. Depuis, c'est un peu le calme plat, mais Gearbox Software n'a pas oublié le projet, évoquant avec humour son envie d'avoir The Rock en Clatrap l'année passée. Mais le film refait surface d'une manière inattendue et frontale aujourd'hui.

Randy Pitchford, directeur de Gearbox, a posté un message au sujet du long-métrage sur son compte Twitter, avant de le supprimer à la hâte, certainement car il a été envoyé trop tôt. Deux infos majeures y étaient évoquées, à commencer par le nom du réalisateur attaché au film Borderlands, Eli Roth ! Le comédien et directeur habitué aux films d'horreur comme Hostel, The Green Inferno ou Death Wish va donc apposer sa patte au long-métrage, en espérant que le résultat soit mieux apprécié par le public que ses dernières créations.

Ensuite, le flux d'informations ne va pas s'arrêter là, car nous avons rendez-vous le jeudi 27 février, de 20h30 à 22h00 (heure de Paris) pour de nouveaux détails en direct de la PAX East 2020, en marge d'informations sur le prochain DLC de Borderlands 3. Nous saurons alors si la préproduction est plus avancée que nous l'imaginons, ou si le film Borderlands a encore de longues années (et nombreux changements potentiels de réalisateurs) avant d'arriver au cinéma.