CINEMA : Creed III, Michael B. Jordan affronte un adversaire venu de son passé dans un premier trailer

La saga Rocky arrive encore à nous surprendre et nous mettre des claques au cinéma. Après l'épilogue Balboa, c'est le spin-off Creed qui nous tient en haleine depuis 2015. Michael B. Jordan a en effet donné vie à Adonis Creed, fils d'Apollo, dans Creed : L'héritage de Rocky Balboa en 2015 et Creed II en 2018.



Bande-annonce VOSTFR

Il ne va pas s'arrêter là, car il va comme prévu reprendre le premier rôle dans Creed III, qui sera aussi sa première réalisation, sur un scénario de Keenan Coogler (Space Jam : Nouvelle Ère) et Zach Baylin (La Méthode Williams). Le premier trailer du projet vient d'être dévoilé, nous montrant les retrouvailles entre Adonis et Damian Anderson, campé par Jonathan Majors (Da 5 Blood, Lovecraft Country), un vieil ami adepte de la boxe qui sort de prison après 18 ans et qui semble avoir des comptes à régler sur le ring.

Le casting marquera sinon le retour de Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu et Phylicia Rashad, rejoints par notamment par la nouvelle venue Mila Kent.

Bande-annonce VF

La date de sortie de Creed III est calée au 1er mars 2023 dans les salles de cinéma en France, et au 3 aux États-Unis (le 03/03/2023, vous l'avez ?). D'ici là, vous pouvez vous refaire Creed et Creed II grâce à un coffret Blu-ray vendu 19,99 € chez Amazon.fr.