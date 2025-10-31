CINEMA : le film Call of Duty dévoile déjà son réalisateur

Après avoir récemment officialisé la production d’un film adapté de la licence Call of Duty, Paramount et Activision sont heureux de révéler que Peter Berg réalisera le film et sera accompagné par Taylor Sheridan à l’écriture et David Glasser à la production. Peter Berg est connu pour des films variés comme Battleship, Hancock, Le Royaume, Friday Night Lights ou encore Deepwater.

Peter Berg et Taylor Sheridan de nouveau main dans la main





Peter Berg et Taylor Sheridan poursuivent leur collaboration après avoir déjà travaillé ensemble sur Wind River (Prix Un Certain Regard de la mise en scène à Cannes) et Comancheria (4 nominations aux Oscars dont meilleur film et meilleur scénario original).

Avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus dans le monde et après avoir été 16 années de suite la licence la plus vendue aux États-Unis, Call of Duty est l’une des séries vidéoludiques les plus populaires de tous les temps. Cette adaptation cinématographique promet une expérience authentique et passionnante tant pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus.

Qui est Peter Berg ?





Peter Berg est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur acclamé, reconnu pour son style cinématographique audacieux. Fondateur de Film 44 et de Film 47, et cofondateur de Brighton Maintenance, Berg a créé et produit la série Friday Night Lights, nominée aux Emmy Awards. Il a également réalisé les longs métrages acclamés Du sang et des larmes, Deepwater et Traque à Boston. Dans le cadre d’un contrat avec Netflix, Peter Berg a réalisé les séries Painkiller, classée numéro 1 dans le monde à sa sortie, et À l'aube de l'Amérique. Pour la plateforme, il a également écrit, réalisé et produit The Mosquito Bowl, un drame épique sur la Seconde Guerre mondiale basé sur le best-seller de Buzz Bissinger dont la production vient de s'achever.

Qui est Taylor Sheridan ?





Taylor Sheridan est un scénariste nominé aux Oscars, un producteur nominé aux Emmy et le créateur, scénariste, réalisateur et producteur exécutif de plusieurs séries plébiscitées, notamment Yellowstone, Mayor of Kingstown, Tulsa King, 1883, 1923, Opérations Spéciales : Lioness ou Landman.

Quand sortira le prochain jeu Call of Duty ?





Si la date de sortie du film n'est pas encore connue, les fans de jeux vidéo ont rendez-vous le 14 novembre prochain pour découvrir Call of Duty: Black Ops 7. Vous pouvez précommander le FPS à 58,80 € chez Leclerc.