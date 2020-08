CINEMA : les films de Christopher Nolan redébarquent en steelbook

Les amateurs du 7e Art attendent avec impatience la sortie au cinéma de TENET, prochain film de Christopher Nolan. Après de multiples reports dus au COVID-19, le long-métrage n'arrivera pas avant la fin du mois d'août en salles, mais le distributeur Warner Bros. pense aux fans et va prochainement proposer d'autres films du réalisateur en steelbook.

Les cinéphiles pourront en effet redécouvrir Batman Begins, The Dark Knight : Le Chevalier Noir, The Dark Knight Rises, Le Prestige, Inception, Interstellar et Dunkerque en Blu-ray, avec donc un boîtier en acier et au petit prix de 14,99 €. Les films seront disponibles à partir du 19 août prochain, les précommandes sont déjà ouvertes à la Fnac. Les fans du réalisateur depuis ses débuts auront quand même noté l'absence de Memento, qui n'était pas distribué par la Warner, mais également d'Insomnia, remake en Alaska du film éponyme d'Erik Skjoldbjærg (qui se déroulait quant à lui en Norvège) et pourtant distribué par Warner Bros..

Concernant TENET, sa date de sortie est pour rappel fixée au 26 août 2020 dans les salles de cinéma françaises, si la Warner ne repousse pas une énième fois son lancement.