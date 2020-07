TENET : la date de sortie du 12 août reportée, ça n'en finit plus

TENET est l'un des films les plus attendus de l'année, et beaucoup comptaient sur lui pour encourager le public à retourner dans les salles de cinéma. Problème, la crise sanitaire ne s'améliore pas dans tous les pays du globe, y compris aux États-Unis, un marché incontournable pour les producteurs.

À la base prévu pour le 17 juillet 2020, le long-métrage de Christopher Nolan avait dans un premier temps vu sa date de sortie décalée au 31 juillet. Dernièrement, Warner Bros. Pictures avait encore modifié son planning pour une diffusion en salles à compter du 12 août. Et voilà que la société révise une nouvelle fois son calendrier en reportant la diffusion aux États-Unis à une date qui n'est pas encore précisée.

« Nos objectifs tout au long de ce processus ont été d'assurer les meilleures chances de succès pour nos films tout en étant également prêts à soutenir nos partenaires des cinémas avec du nouveau contenu dès qu'ils pourraient rouvrir en toute sécurité », a déclaré Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group. « Nous partagerons prochainement une nouvelle date de sortie pour 2020 pour TENET, le nouveau film original original et époustouflant de Christopher Nolan. Nous ne traitons pas TENET comme un film avec une sortie mondiale le même jour, et nos plans de marketing et de distribution à venir refléteront cela. »