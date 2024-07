CINEMA : Gladiator II, première bande-annonce avec un duel au somment entre Pedro Pascal et Paul Mescal

Film culte ayant remporté cinq Oscars en 2001, Gladiator va avoir droit à une suite. C'est encore une fois Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Napoleon) qui va se glisser derrière la caméra pour réaliser Gladiator II, qui s'offre aujourd'hui une première bande-annonce très prometteuse, à découvrir en VF :

Ici, pas de Maximus (Russell Crowe) ou Commodus (Joaquin Phoenix), place à un nouveau casting et de nouvelles têtes. Gladiator II suivra l'histoire de Lucius (Paul Mescal), fils de Lucilla et neveu de Commodus qui veut marcher sur les traces de Maximus. Ce nouveau film mettra également en scène Pedro Pascal (The Last of Us), Joseph Quinn (Stranger Things) et Danzel Washington (Philadelphia, Training Day). Quelques visages connus des fans du premier volet referont quand même une apparition, notamment Juba (Djimon Hounsou) et le sénateur Gracchus (Derek Jacobi), sans oublier Lucilla (Connie Nielsen).

Pour la production de cette suite, Ridley Scott et Paramount Pictures ont refait appel au directeur de la photographie John Mathieson et à la costumière Janty Yates, comme pour le premier Gladiator, tandis que Harry Gregson-Williams (Metal Gear Solid, Rock, Armageddon) composera la bande originale. La bande-annonce en VOSTFR est juste ici :

Gladiator II est attendu au cinéma le 13 novembre 2024. D'ici là, vous pouvez retrouver le premier volet en Blu-ray 4K Ultra HD à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.