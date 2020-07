CINEMA : Halloween Kills, un teaser enflammé et un gros report pour le film d'horreur

Monstre sacré du cinéma d'horreur et emblème du slasher, Michael Myers n'est vraiment pas décidé à mourir. Après La Nuit des Masques en 1978, des suites à la qualité toute relative ont vu le jour jusqu'en 2002, sans John Carpenter à la réalisation, l'écriture ou la production depuis le troisième volet. Rob Zombie avait tenté de faire revivre la franchise avec un diptyque sympathique, mais c'est en 2018 avec Halloween que la licence a vraiment eu un second souffle.

Pour cause, John Carpenter était de retour à la production et à la musique, la présence du « Maître de l'Horreur » est gage de qualité, et Jamie Lee Curtis a repris son rôle de Laurie Strodes pour encore une fois faire face à Michael Myers. Le film de 2018 se terminait sur une maison en flamme, normalement avec le tueur coincé dans l'incendie, mais non, ce bougre est probablement immortel et va être de retour dans Halloween Kills, suite directe qui devait sortir en octobre prochain au cinéma. Sauf que...

Pandémie oblige, John Carpenter et le réalisateur David Gordon Green ont publié aujourd'hui un communiqué affirmant que, pour avoir une expérience cinématographique digne de ce nom, il fallait repousser la sortie de Halloween Kills. Comme la plupart des autres films de la saga, les distributeurs visent une arrivée en salles pour la fête d'Halloween, le long-métrage est donc repoussé au 15 octobre 2021 aux États-Unis, et sans doute au 20 du même mois en France. Un report d'un an frustrant pour les fans, mais un petit teaser a été partagé pour compenser, nous retrouvons Laurie, Karen et Allyson à l'arrière d'une camionnette fuyant la maison en feu, comme à la fin du précédent film, mais les pompiers sont là pour éteindre l'incendie. Oui, Michael Myers fait une apparition en vidéo de vidéo, il n'est pas décidé à mourir !

Vous le savez sans doute, mais John Carpenter et David Gordon Green veulent faire une trilogie avec ces nouveaux films. Après Halloween en 2018 et Halloween Kills en 2021, les fans devront attendre Halloween Ends en 2022 pour avoir une conclusion. Cette fois, le tueur masqué va-t-il enfin mourir pour de bon ? Mystère, et si vous avez raté le premier volet (celui de 2018, pas de 1978), il est disponible à 19,78 € en Blu-ray à la Fnac.