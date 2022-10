CINEMA : Kingdom of the Planet of the Apes, la suite de La Planète des singes : Suprématie confirmée 2024, avec de premiers acteurs et un réalisateur

Même si La Planète des singes : Suprématie, paru en 2017, pouvait servir de point final à la trilogie initiée par La Planète des singes : Origines et La Planète des singes : Affrontement, il y avait aussi matière à poursuivre la série de films. Et c'est ce que va faire 20th Century Studios, qui développait un scénario pour un quatrième volet depuis quelques mois.

Il annonce cette semaine que le récit est finalisé et qu'il va maintenant lancer la production et le tournage du projet à partir d'octobre 2022. Il s'appellera Kingdom of the Planet of the Apes, et sa sortie est prévue pour 2024, à une date précise encore inconnue. Un premier concept art montre un singe à cheval accompagné par un faucon, dans un monde post-apocalyptique recouvert de verdure, ce qui ne laisse deviner que peu de chose sur l'histoire.

Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver et Patrick Aison se sont chargés du scénario, et Wes Ball (la trilogie Le Labyrinthe, Mouse Guard) assurera la réalisation. Il a déjà été confirmé que Owen Teague (Ça), Freya Allen (The Witcher) et Peter Macon (The Orville) seront au casting, mais nous ne savons pas encore si Caesar et son doubleur Andy Serkis seront encore de la partie.

