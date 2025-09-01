CINEMA : Mortal Kombat 2, une grosse déception pour les fans

Johnny Cage, la star de Mortal Kombat 2





La franchise Mortal Kombat a eu droit à un reboot au cinéma en 2021 avec un nouveau film éponyme, réalisé par Simon McQuoid. Si le long-métrage était plus réussi que ceux des années 90, il a quand même été accueilli assez tièdement (44/100 sur Metacritic), la faute à un ton parfois trop sérieux. Mais les producteurs de chez New Line Cinema ne lâchent pas l'affaire et une suite va prochainement voir le jour, centrée sur le personnage de Johnny Cage, incarné par Karl Urban et dénué de capacités surnaturelles.

Quand sortira le film Mortal Kombat 2 ?





Mortal Kombat 2 avait déjà pris du retard au tournage à cause de la grève SAG-AFTRA, mais il devait sortir au cinéma le 24 octobre 2025. Malheureusement pour les fans, la société de distribution Warner Bros. annonce que le film Mortal Kombat 2 est repoussé au 15 mai 2026. Oui, cela fait plusieurs mois de retard.

Pourquoi Mortal Kombat 2 a été repoussé ?





Pourquoi une telle décision ? Eh bien comme l'explique Deadline, Mortal Kombat 2 veut éviter de se retrouver en salles en même temps que Springsteen: Deliver Me From Nowhere et Regretting You, à une période d'Halloween où les cinémas peinent à attirer les spectateurs. Un report purement stratégique, qui n'a rien à voir avec la post-production du film. La mi-mai est d'ailleurs une période intéressante, les producteurs New Line Cinema et le distributeur Warner Bros. ont rencontré un énorme succès en 2025 avec Destination finale : Bloodlines, qui a rapporté 300 millions de dollars à l'international.

