CINEMA : Scream 7 s'offre un premier trailer pour Halloween

Le distributeur Paramount Pictures a bien choisi son moment pour dévoiler la première bande-annonce de Scream 7, le prochain volet de la saga. En cette veille d'Halloween, nous avons en effet droit à une belle affiche et surtout à une première vidéo du long-métrage horrifique réalisé par Kevin Williamson. Ce dernier n'est autre que le scénariste du premier opus de la franchise, réalisé à l'époque par le regretté Wes Craven.

Le premier trailer de Scream 7

Spyglass avait lancé la préproduction de Scream 7 en 2023, mais s'était heurté à de nombreux soucis. L'actrice Melissa Barrera s'était fait renvoyer, Jenna Ortega avait refusé de poursuivre l'aventure sans elle, Christopher Landon (Happy Birthdead) avait abandonné la réalisation et Neve Campbell n'était pas présente dans le précédent film, pour cause de désaccord salarial. Finalement, Spyglass a sorti le chéquier, l'actrice Neve Campbell incarnera de nouveau Sidney Prescott. Courteney Cox sera évidemment de la partie, en tant que Gale Weathers.

Le pitch de Scream 7





Lorsqu’un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott (Neve Campbell) a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface. Quand sa fille (Isabel May) devient la prochaine cible, Sidney n’a d’autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang.

Quand sortira Scream 7 ?





La date de sortie de Scream 7 est fixée au 25 février 2026 au cinéma. Vous pouvez retrouver Scream VI en Blu-ray à 14,99 € chez Leclerc.

