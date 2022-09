CINEMA : La Petite Sirène, l'adaptation live-action avec Halle Bailey s'offre un premier teaser musical sous l'océan

Depuis quelques années maintenant, Disney adapte ses grands classiques de l'animation au format live-action, c'est à dire avec des prises de vue réelles faisant généralement intervenir de véritables acteurs. L'un des prochains projets de ce genre que nous pourrons découvrir sur grands écrans, contrairement au Pinocchio de Robert Zemeckis paru ce jeudi sur Disney+, ce sera La Petite Sirène, ou The Little Mermaid de son titre original, qui a eu droit cette nuit à une première bande-annonce teaser dans le cadre de la D23 Expo.

The Little Mermaid sortira le 26 mai 2023 au cinéma et réimaginera le film d'animation culte nous faisant suivre la sirène Ariel, qui sera ici interprétée par Halle Bailey et qui a apparemment été une révélation pour le réalisateur Rob Marshall (Le Retour de Mary Poppins). Nous le comprenons, car son interprétation de Partir là-bas, ou plutôt Part of Your World dans sa version originale, entendue à la fin de ce premier aperçu a de quoi charmer. D'ailleurs, 4 chansons inédites créées par Alan Menken et Lin-Manuel Miranda pourront être entendues, allant de pair avec cette volonté de proposer du neuf tout en honorant le film d'origine.

La Petite Sirène est l'histoire bien-aimée d'Ariel, une jeune sirène belle et fougueuse ayant soif d'aventure. Étant la plus jeune des filles du roi Triton, et la plus provocante, Ariel aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer, et tout en visitant la surface, tombe amoureuse du fringant prince Éric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel doit suivre son cœur. Elle conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer, Ursula, qui lui donne une chance de découvrir la vie sur terre, mais met finalement sa vie - et la couronne de son père - en danger.

Si vous souhaitez en savoir plus au sujet du casting et de l'équipe de production, ça se passe ci-dessous :

Casting

Sébastien : Daveed Diggs (voix)

Polochon : Jacob Tremblay (voix)

Eureka : Awkwafina (voix)

Prince Éric : Jonah Hauer-King

Sir Grimsby : Art Malik

Reine Selina : Noma Dumezweni

Roi Triton : Javier Bardem

Ursula : Melissa McCarthy Staff Scénariste : David Magee

Adaptation du scénario pour le live-action : David Magee, Rob Marshall et John DeLuca

Producteurs : Marc Platt et Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall et John DeLuca

Producteur exécutif : Jeffrey Silver

Compositeur : Alan Menken

Paroles des chansons : Howard Ashman (anciennes) et Lin-Manuel Miranda (nouvelles)

Producteur et superviseur de la bande-son : Mike Higham

