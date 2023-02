CINEMA : La Petite Sirène, le prince Éric et Ursula se dévoilent au détour d'un spot inédit pour le film live-action

Au printemps, l'un des grands classiques de Disney va faire son retour au cinéma à travers une nouvelle adaptation live-action, La Petite Sirène, réalisée par Rob Marshall avec dans le rôle-titre la jeune Halle Bailey. Jusqu'à présent, nous n'avions pu découvrir que de premières scènes lors de la D23 Expo et des détails sur le casting et le staff technique. Hier soir, c'est un clip de 30 secondes qui a été mis en ligne, nous en montrant légèrement plus, de quoi intéresser les curieux.

En effet, outre les quelques paroles de Partir là-bas / Part of Your World chantées par Ariel, plusieurs plans aquatiques inédits sont ici proposés, l'un déjà vu où nous apercevons l'ombre de Polochon, un autre avec plusieurs sirènes, une amusante scène dans laquelle l'héroïne s'amuse avec un poisson-globe et une dernière où elle s'affale sur un banc de méduse tel un matelas. Nous avons aussi un premier face à face à la surface entre Ariel et le prince Éric (Jonah Hauer-King) qui s'apprête à l'embrasser. La fin de la vidéo tease de son côté la méchante Ursula (Melissa McCarthy) dont nous ne voyons que les yeux et un tentacule. Vivement qu'une bande-annonce plus complète soit diffusée, la sortie de The Little Mermaid étant fixée au 26 mai 2023 au cinéma.

Si vous souhaitez (re)voir le long-métrage d'animation de 1989, Amazon le propose à la vente à partir de 12,89 €, et vous pouvez évidemment le retrouver sur Disney+.