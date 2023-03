CINEMA : La Petite Sirène, une nouvelle bande-annonce musicale posant les bases de l'intrigue

Actuellement, Disney a sur le feu plusieurs projets d'adaptations live-action de ses grands classiques de l'animation, avec notamment Peter Pan & Wendy à destination de Disney+ prévu pour la fin avril et La Petite Sirène au cinéma le mois suivant. C'est justement ce film avec Halle Bailey dans le rôle-titre qui refait parler de lui pour débuter la semaine, puisqu'une bande-annonce inédite a été diffusée dans le cadre de la 95e cérémonie des Oscars, nous montrant cette fois bien plus de scènes et de personnages pour tenter de nous envoûter.

Bande-annonce VOSTFR

L'intrigue est y pleinement établie, avec le navire du prince Éric (Jonah Hauer-King) faisant naufrage et ce dernier se faisant sauver de la noyade par la belle Ariel. Ce n'est évidemment pas du goût de son père, le roi Triton (Javier Bardem)... Sauf que la jeune femme souhaite en apprendre davantage sur les habitants de la surface et le beau jeune homme qu'elle a secouru, et va donc accepter l'aide de la vile Ursula (Melissa McCarthy) qui va la rendre humaine. Et évidemment, nous n'échappons pas à une partie chantée, avec cette fois un passage de L'amour est là.

Bande-annonce VF

Ce long-métrage La Petite Sirène de Rob Marshall est attendu en salles le 24 mai en France et le 26 outre-Atlantique.