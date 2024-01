CINEMA : S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace, une nouvelle bande-annonce qui fait froid dans le dos pour le 4e volet de la saga

Ces dernières années, la licence Ghostbusters a fait son retour aussi bien en salles que dans nos consoles, pour le plus grand plaisir des chasseurs de fantômes. Nous avons ainsi eu d'un côté le Ghostbusters: Spirits Unleashed de IllFonic proposant un gameplay asymétrique en 4v1 et qui s'est offert une édition Ecto en fin d'année dernière, et de l'autre, le jeu en réalité virtuelle Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord de nDreams. Au cinéma, après la tentative ratée de reboot féminin en 2016, c'est un véritable troisième épisode qui a vu le jour en 2021 avec S.O.S. Fantômes : L'Héritage / Ghostbusters: Afterlife, ayant comme tête d'affiche Paul Rudd. Le succès a été suffisamment au rendez-vous pour que Sony Pictures commande une suite baptisée S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace / Ghostbusters: Frozen Empire, toujours avec Jason Reitman et Gil Kenan aux commandes, bien que ce dernier soit cette fois réalisateur. Sa sortie est d'ores et déjà prévue pour le 22 mars 2024 aux États-Unis et il vient de bénéficier d'une deuxième bande-annonce pour bien commencer la semaine.

2e bande-annonce VF

Si vous aviez raté la précédente, vous pouvez la retrouver plus bas. Elle servait principalement à teaser l'intrigue de ce quatrième volet qui lui donne d'ailleurs son titre, puisque c'est une menace digne de Le Jour d'après qui vient s'abattre sur la côte est des États-Unis en pleine période caniculaire.

Ce nouvel aperçu révèle que le danger provient d'un artefact sphérique détenu par Nadeem Razmaadi (Kumail Nanjiani), qui va provoquer une attaque de fantôme sur New York de grande ampleur alors qu'il tente de le vendre. Devant un tel danger, Gary Grooberson (Paul Rudd), Trevor Spengler (Finn Wolfhard), Lucky Domingo (Celeste O'Connor), Callie (Carrie Coon) et Phoebe Spengler (Mckenna Grace) vont devoir lutter aux côtés des tout premiers Ghostbusters Raymond Stantz (Dan Aykroyd), Janine Melnitz (Annie Potts) Winston Zeddemore (Ernie Hudson) et Peter Venkman (Bill Murray). L'Ecto-1 sera évidemment de la partie, de même que des esprits connus comme des mini Bibendum Chamallow et Slimer.

2e bande-annonce VOSTFR

1re bande-annonce VF

1re bande-annonce VOSTFR

En revanche, il va falloir se montrer un peu plus patient que nos voisins outre-Atlantique, car la date de sortie française de S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace est fixée au mercredi 10 avril. D'ici là, vous avez pleinement le temps de vous refaire les précédents, dont le coffret Blu-ray est vendu 15,92 € sur Amazon.

